Ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyonda 1975 silah ele geçirildi
81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyon yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgiye göre, 'Mercek-24' operasyonlarında ruhsatsız silah taşıyan 1878 şüpheliye işlem yapıldı, 1975 silah ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlar sonucu, evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 1975 silah ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 1878 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini verdi.
"Ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valiler, kaymakamlar ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ile emniyet güçlerini tebrik etti.