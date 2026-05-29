Rus İHA'sı Romanya sınırlarını aşarak yerleşim yerini vurdu

Moskova yönetiminin Ukrayna altyapısını hedef alan drone saldırısı gece saatlerinde NATO üyesi Romanya sınırları içindeki sivil bir yerleşime isabet etti. Galati kentinde 28-29 Mayıs gecesi gerçekleşen patlama apartmanın çatısına ağır hasar verirken iki sivili doğrudan yaraladı. Acil durum yetkilileri bölgeden yaklaşık 70 vatandaşı hızlı güvenlik protokolleriyle tahliye etti.

Radar sistemleri patlayıcı yüklü insansız hava aracının vurulma anını ve rotasını saniye saniye kaydetti. Romanya Savunma Bakanlığı yetkilileri güney Galati bölgesine düşen enkazın sınır ötesi bir drone saldırısı sonucu büyük yangın başlattığını doğruladı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi alevlerin diğer yerleşim bloklarına sıçramasını kesin olarak engelledi. Sağlık görevlileri ufak sıyrıklar alan ve dumana maruz kalan iki kişiyi olay yerinde tedavi etti.

Bölgesel güvenlik ve NATO dengelerini sarsan drone saldırısı

Hava sahası ihlalinin ardından Romanya ordusu savaş uçaklarını ve askeri helikopterlerini anında alarm durumuna geçirerek sınır hattında devriye uçuşlarına başladı. Çatışmaların yoğunlaştığı 2022 yılından itibaren ilk kez bir Rus drone saldırısı NATO ülkesindeki sivil yerleşim birimini doğrudan vurdu. Önceki hudut ihlalleri genellikle boş arazilere düşen metal enkaz parçalarından oluşuyordu.

Bükreş hükümeti yaşanan uluslararası egemenlik ihlali sonrasında ittifak üyelerini ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafını drone saldırısı hakkında acilen bilgilendirdi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri eylemi son derece ciddi ve sorumsuz bir askeri tırmanış şeklinde nitelendirdi. Kıta Avrupası üzerinde yükselen jeopolitik tansiyon küresel piyasalarda risk iştahını anında baskılıyor. Yatırımcılar sıcak çatışmanın doğrudan ittifak sınırları içine sıçrama ihtimalini sert şekilde fiyatlarken bölgesel enerji tedarik hatlarının güvenliği ekonomi uzmanları tarafından yeniden sorgulanıyor. Savunma sanayisi hisseleri sınır hattındaki donanım harcamalarıyla paralel şekilde ivme kazanıyor.

Ukrayna sınırındaki çatışmalar Romanya içlerine genişliyor

Jeostratejik açıdan son derece kritik konumdaki Galati kenti Ukrayna ve Moldova hudutlarına oldukça yakın bir coğrafyada yer alıyor. Operasyonların odaklandığı Odesa Oblastı içindeki İzmail liman kenti ile eşzamanlı planlanan drone saldırısı sınır ötesi lojistik riskleri kanıtlıyor. Güvenlik güçleri ayrıca kuzeybatıdaki Maramures ilçesi kırsalında patlamamış bir cihazla farklı bir drone saldırısı denemesini daha tespit etti. Uzman balistik ekipleri askeri cihazın üretim menşeini ve rotasını belirlemek için incelemelerini aralıksız sürdürüyor.

Herson ve Sumi bölgelerinde son günlerde dramatik artış gösteren sivil kayıplar savaşın ekonomik ve demografik yıkıcı etkisini net şekilde yansıtıyor. Rus ordusu oyun parkları ve cenaze törenleri gibi hassas toplanma alanlarını hedef alarak uluslararası diplomasi masasında sert tepkilere yol açıyor. Bükreş yönetimi sınır güvenliğini maksimize etmek ve olası bir yeni drone saldırısı dalgasını önlemek amacıyla müttefiklerden hava savunma sistemlerinin acilen tahsisini talep ediyor. Olayın Avrupa Birliği sınırları içindeki tedarik zincirlerini ve navlun maliyetlerini artırması bekleniyor. Analistler yıkıcı etkileri olan drone saldırısı eylemlerinin tüm ittifak bloğunu çok daha proaktif ve sert askeri önlemler almaya zorlayacağını öngörüyor.