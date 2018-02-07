Rusya: Ankara ile S-400 anlaşmasının genişletilmesini görüşüyoruz

07 Şubat 2018

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri ve teknik iş birliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Moskova ile Ankara’nın S-400’le ilgili anlaşmanın genişletilmesi yönünde görüşmeler gerçekleştirdiğini, teknolojik anlamda iş birliği olasılığının konuşulduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Kommersant’a konuşan Kojin “Şimdilik bu silahın (S-400) sevkiyatı için görüşmeler gerçekleştiriyoruz, ancak Türk tarafı aktif bir şekilde anlaşmanın geliştirilmesi ve sistemlerin parçalarının Türkiye topraklarında üretimine geçilmesinden söz ediyor” ifadelerini kullandı.

İlk etapta sistemlerin nakliyesi ve sistemleri kullanacak çok sayıda kişinin eğitilmesi gibi derin bir etkileşimin öngörüldüğünü belirten Kojin “Sürekli bir iş birliği yapılması söz konusu. Yani ne bir yıllık ne iki yıllık. Uzun bir gelecek için… Artık sözle değil, yapılan işlerle güven sağlandı” dedi.

Karşılıklı güvenin temin edilmesinin Rusya ile Türkiye ilişkilerindeki zor zamanların tekrar yaşanmayacağına inanmalarını sağladığını vurgulayan Kojin “Bu nedenle de elbette anlaşmayı genişletmekle ilgileniyoruz. Anlaşma iki taraf için de faydalı. Şimdilerde de projenin teknolojik alanda iş birliği gibi ikinci etabı için görüşmeler sürüyor” ifadelerini kullandı.

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