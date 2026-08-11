Rusya, Starlink'e 924 uydu ile rakip olacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ukrayna askeri istihbaratı, Rusya’nın Starlink benzeri düşük yörünge uydu internet sistemi Rassvet’i planlanandan daha hızlı devreye aldığını açıkladı. Sistem henüz kesintisiz hizmet veremese de uydu sayısının artmasıyla savaş alanındaki iletişim ve insansız hava aracı operasyonlarında önemli bir araç haline gelebilir.

2027’de 292 uydu yörüngede olacak

Ukrayna askeri istihbaratının başkan yardımcısı Vadym Skibitskyi’nin verdiği bilgilere göre Rusya bugüne kadar 16 Rassvet uydusunu düşük Dünya yörüngesine yerleştirdi.

Moskova’nın planı oldukça hızlı büyüyen bir uydu ağı kurmak.

Uydu sayısının 2027’de 292’ye, 2035’te ise 924’e çıkarılması hedefleniyor. Sistem tam kapasiteye ulaştığında Rusya’nın geniş bir coğrafyada yüksek hızlı ve düşük gecikmeli uydu internet bağlantısı sağlayabilmesi amaçlanıyor.

Rassvet’in geliştiricisi Bureau 1440, sistemi yalnızca askeri kullanım için değil uçaklar, trenler, uzak bölgeler ve sabit internet altyapısının bulunmadığı alanlar için de ticari bir iletişim ağı olarak konumlandırıyor.

Starlink savaşın en kritik araçlarından biri oldu

Rusya’nın projeyi hızlandırmasının arkasında Ukrayna savaşında Starlink’in oynadığı rol bulunuyor.

SpaceX tarafından işletilen Starlink, Ukrayna ordusuna cephe hattında internet erişimi, birlikler arasında iletişim ve insansız hava araçlarının kontrolü açısından önemli avantaj sağladı.

Rus birliklerinin de gri piyasa üzerinden temin edilen Starlink terminallerini kullandığı bildirilmişti. Kiev’in girişimleri sonrasında SpaceX bazı yetkisiz terminallerin kullanımını sınırlandırdı.

Bu gelişme Rusya’nın kendi bağımsız uydu iletişim sistemine duyduğu ihtiyacı daha da artırdı.

Ukrayna istihbaratına göre Rassvet şu anda Ukrayna üzerinde yalnızca belirli saatlerde bağlantı sağlayabiliyor. Ancak uydu sayısının yüzlerle ifade edilmeye başlaması halinde sistem kesintisiz kapsama sunabilecek bir yapıya dönüşebilir.

Uydu yarışı savaş alanının dışına taşıyor

Rassvet projesi, ABD ile Rusya arasındaki teknoloji rekabetinin yeni alanlarından birini de oluşturuyor.

Starlink binlerce uyduyla dünyanın en büyük düşük yörünge iletişim ağı konumunda bulunurken Rusya çok daha küçük ancak stratejik ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş bağımsız bir sistem kurmayı hedefliyor.

Bu yarışın önemi yalnızca internet erişimiyle sınırlı değil. Düşük yörüngedeki uydu ağları insansız hava araçları, askeri birlikler, gemiler ve hareket halindeki araçlar arasında kesintisiz veri aktarımı sağlayabiliyor.

Rusya’nın sistemi planlanandan hızlı büyütmesi, gelecekte savaş alanındaki iletişim üstünlüğünün kara ve hava sistemleri kadar uzaydaki altyapıya da bağlı hale geleceğini gösteriyor.

Moskova’nın 2027 hedefini gerçekleştirmesi durumunda Starlink’in Ukrayna savaşında sağladığı iletişim avantajının karşısına ilk kez geniş ölçekli bir Rus uydu ağı çıkmış olacak.