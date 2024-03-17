Rusya'daki seçime İstiklal Caddesi'nde protesto

Rusya'daki seçimler için Rusya'nın Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu'nda sandık kuruldu. Seçim merkezine giden Ruslar, İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Sıraya giren seçmenler, tek tek içeri alınarak kurulan sandıklarda oylarını kullandı.

Bu sırada Rus vatandaşı olduğu öğrenilen bir kadın, caddede pasaportunu yakıp Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı protesto etti. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı kadın, polis merkezine götürüldü.