Rusya'ya narenciye ihracatı 5 yılda sürekli arttı

Rusya'ya 2018'de 298 milyon 860 bin dolar, 2019'da 313 milyon 560 bin dolar, 2020'de 410 milyon 367 bin dolar, 2021'de 424 milyon 821 bin dolar, 2022'de de 429 milyon 655 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde Rusya'ya 3 milyon 378 bin ton narenciye gönderildi, ülkeye 1 milyar 877 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı. Rusya'ya son 5 yılda en fazla mandalina ihracatı yapılırken, bu ürünü sırasıyla limon, portakal ve greyfurt takip etti.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, narenciyede Rusya, Ukrayna, Irak, Polonya ve Romanya'nın geleneksel pazarlar olduğunu, en fazla dış satımı Rusya'ya gerçekleştirdiklerini aktardı. İki ülkenin coğrafi yakınlığının ihracata olumlu yansıdığını belirten Kaçmaz, “Bizim ihracat alt yapımız son derece iyi.

Ambalaj ve kalitede sorun yaşamıyoruz. Her türlü ekipmana sahibiz. Rusya’ya ihracat altyapımız son derece uygun. Ulaşımda sıkıntı yaşamıyoruz, ürünleri bu pazara kısa sürede ulaştırıyoruz. Bundan dolayı ihracatımızda Rusya ilk sırada yer alıyor” dedi.