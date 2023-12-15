Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Camisi'nde cuma namazının ardından düzenlenen cenaze törenine, Bitmez'in babası Salih Bitmez ve ailesi ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yabancı ülke temsilcileri, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Cenaze namazından önce yoğunluk nedeniyle kısa süreli arbede yaşandı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından tabutun başında tezkiye konuşması yapıldı, ardından helallik alındı.

"Bir vazifeyi ifa etmesinin hemen arkasından şehadet şerbetini içti"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hasan Bitmez ile uzun yıllar birlikte çalıştığını, onun ihlasına ve gayretine şahitlik ettiğini söyledi.

Böyle bir ölümün herkese nasip olmayacağını belirten Karamollaoğlu, "Bir vazifeyi ifa etmesinin hemen arkasından şehadet şerbetini içti. Beklemediğimiz bir anda bu hadise meydana geldi. Şundan emin olun, Hasan Bey kardeşimiz gibi bu davaya hizmet eden insanların adedi pek de fazla değildir." diye konuştu.

Hasan Bitmez'in merhum başbakanlardan Necmeddin Erbakan ile uzun yıllar birlikte çalıştığını hatırlatan Karamollaoğlu, İslam aleminin her köşesinde Bitmez'i tanıyan insanların olduğunu, onunla beraber birçok seyahatte bulunduğunu söyledi.

Cenazeye katılanlara teşekkür eden Karamollaoğlu, "Esas teşekkür genç kardeşlerimize. Burayı dolduran, Hasan Bey kardeşimizden ilham alan, onun yolundan yürümeyi kendileri için şiar edinen kardeşlerimize de ayrıca teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Allah rahmet eylesin, makamları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bitmez'in cenazesi tekbirlerle cenaze aracına taşındı. Bitmez'in cenazesi, daha sonra Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi.