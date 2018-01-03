Saadet Partisi lideri Kılıçdaroğlu ile görüşecek

03 Ocak 2018

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yapacak.

Görüşme CHP Genel Merkezi'nde saat 12.00'de yapılacak.

"Gül'ün adaylığını konuşmak için erken"

Bu arada Ankara'da bazı medya mensuplarıyla bir araya gelen Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adaylığının bir kamplaşma tarzında düşünülmesine karşıyız. Biz bunu bir platform olarak hesaplıyoruz" dedi.

Karamollaoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz SP olarak Anayasa'nın talep ettiği 100 bin imzayı toplayarak kendi adayımızı gösterme hesabı içindeyiz. Adayımızı uzun istişareler sonucu belirleyeceğiz. Bunu belirlerken de farklı düşünen AKP'li seçmen, CHP seçmeni, MHP'den koparak İyi Parti'ye gitmiş ve HDP'ye oy vermiş seçmen hesap edilmeli."

Gül'ün SP'den Cumhurbaşkanı adayı gösterilebileceği konusundaki yorumların hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu, "Böyle bir konuyu konuşmak için henüz erken. Biz mutlaka aday çıkaracağız. Kim olur, zaman gösterecek" dedi.