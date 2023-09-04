Sabancı ailesinin sağlık durumu iyiye gidiyor
Yunanistan'daki tekne kazasının ardından Türkiye'ye getirilerek tedaviye alınan Sabancı ailesinin sağlık durumu iyiye gidiyor.
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Doğan Holding, Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisinin evinde devam ettiğini açıkladı. Yoğun bakımdan çıkarılan Ali Sabancı’nın tedavisinin normal odada devam ettiği kaydedildi.
Doğan Holding'in açıklamasında şunlar kaydedildi: "Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdikleri deniz kazasının ardından Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi evinde, yoğun bakım süreci tamamlanan Ali Sabancı'nın tedavisi ise normal odada devam etmektedir."
Açıklamada, "Bu zorlu sürecimizde bizden manevi desteğini esirgemeyen herkese içtenlikle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesine yer verildi.