Sağanak nedeniyle İzmir-Bandırma tren seferleri iptal edildi

19 Haziran 2018

Manisa'da şiddetli sağanak ve dolu sonucu dereler taştı, demiryolunun hasar görmesi nedeniyle İzmir-Bandırma tren seferleri iptal edildi.

Kentte aralıklarla devam eden sağanak, Saruhanlı, Kula, Sarıgöl, Demirci ve Köprübaşı ilçelerinde su baskını ve dere taşkınına yol açtı.

Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye-İshakçelebi mahalleleri arasından geçen Manisa-Akhisar tren yolu hattı yağıştan zarar gördü. Olay yerine gelen ekipler iş makineleriyle onarım çalışmalarına başladı. Çalışmalar nedeniyle İzmir-Bandırma seferi yapan trenler karşılıklı durduruldu.

Kula İlçesi Güvercinlik Mahallesi'nden geçen derenin taşması sonucu dere kenarındaki hayvan besihanelerini ve samanlıkları su bastı. Kula Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerince bölgede su tahliye çalışması yapıldı.

Mahallede yaşayan İsmail Delibay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak sonrası sel oluştuğunu söyledi.

Su kanalının bir anda yükseldiğini anlatan Delibay, şunları belirtti:

"Kanalın taşması sonucu komşunun besihanesi su doldu. Samanlıkta bulunan saman paketleri sel sularında yüzmeye başladı. Hayvanlarını zor da olsa kurtardık. Çok korktuk. Hayati tehlike atlattık, aynı şekilde yarım saat daha devam etseydi evlerimizde bile can tehlikemiz vardı."

Yolda çökme meydana geldi, trafik durdu

Demirci-Salihli karayolu üzerinde meydana gelen çökmeler ve su birikintisi sebebiyle yol bir saat trafiğe kapatıldı.

Köprübaşı ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde bazı evileri su bastı. İtfaiye ekipleri evlerde su tahliye çalışması yaptı. İlçede devam eden gök gürültülü sağanak sebebiyle elektrik kesintileri yaşandı.

Köprübaşı Kaymakamı Volkan Hülür su basan evleri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Sarıgöl'de köprü yıkıldı

Sarıgöl ilçesinde şiddetli yağmurun ardından oluşan sel nedeniyle Sarıgöl-Yeniköy mahalle köprüsü yıkıldı.

Sarıgöl'den Yeniköy Mahallesi'ne gidecek vatandaşlar, araçlarını yıkılan köprünün karşısına bırakıp yaya olarak yollarına devam etti.

Yeniköy Muhtarı Niyazi Akçam, 30 yıl önce yapılan köprünün dereden akan şiddetli sel suyu nedeniyle yıkıldığını, mahalleye geçişin sadece köprüden sağlandığını belirtti.

Kaynak: AA