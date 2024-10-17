Sağanak yağış İstanbul trafiğini kilitledi

Sabahın erken saatlerinden itibaren trafiğe çıkan sürücüler, sağanağın da etkisiyle araçlarıyla ana arterlerde güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda durum

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Atatürk Havalimanı'na kadar yoğun seyrediyor. İncirli'de tekrar yoğunlaşan trafik Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'ya kadar devam ediyor.

Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde de ağır ilerleyen trafik akışı Haramidere-TEM bağlantı yolu, Bağcılar-Topkapı yönünde O-3 yolu, Bakırköy-Zeytinburnu arası sahil yolu, TEM Metris Kavşağı ile Hasdal Kavşağı arasında her iki yönde yoğun seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda durum

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli girişler ve buralara bağlanan yollarda da araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunda Tuzla İçmeler mevkisinden başlayan trafik Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy ve Avrasya Tüneli girişine kadar artarak devam ediyor. Köprü ayrımı ve kavşaklarda trafik durma noktasına gelirken Kadıköy-Pendik Sahil Yolu'nda araçlar akıcı ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Çamlıca gişeler arası, Şile Yolu Ümraniye-Üsküdar yönü, Alemdağ Caddesi, Küçüksu Caddesi, Altunizade ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası ve Kozyatağı Kavşağı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanan yolda yoğun trafik dikkati çekiyor.