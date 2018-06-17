Sağanak yağış İstanbul'u vurdu

17 Haziran 2018

İstanbul'de etki gösteren sağanak yağmur, Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü gününde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kentin çeşitli yerlerinde yağmaya başlayan ve belli aralıklarla etkisini sürdüren yağmur, Ramazan Bayramı tatilini İstanbu'da geçiren İstanbulluları hazırlıksız yakaladı.

Şemsiye ve yağmurluğu olmayan insanlar, ıslanmamak için alt geçit ve otobüs durakları ile bina köşelerine saklanarak yağmurun bitmesini bekledi.

Tarlabaşı Bulvarı ile Saraçhane'de yağmur nedeniyle rögarların geri tepmesi sonucu yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. Görevliler tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

Bakırköy İncirli köprüsü altında içerisinde yolcu olan bir minibüs ve kamyon, biriken yağmur suları nedeniyle mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri mahsur kalan yolcuları sırtına alarak minibüsten çıkarttı.

Bayram dönüşü nedeniyle trifiği yoğunlaştırdığı da gözlenen sağanak yağmur, etkisini sürdürüyor.

İstanbul'a su baskını, sel, dolu ve yıldırım uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 saat boyunca İstanbul'da etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle şu ifadeler kullanıldı:

Meteoroloji radarlarından alınan verilerin analizine göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bölgede, yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.