Sağanak yağış yurdu saracak: Sıcaklıklar düşecek, yağmur etkisini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun önemli kısmında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların özellikle Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Sıcaklıklar batıda sert düşecek

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, batı kesimlerde sıcaklıkların 6 ila 10 derece arasında düşeceği öngörülüyor. Bu düşüşle birlikte özellikle Marmara ve Ege’de serin hava etkisini hissettirecek.

Rüzgâr kuvvetlenecek

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden eseceği, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğudan, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında ise güneybatıdan yer yer 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgârın ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

Yüksek kesimlerde kar ve çığ riski

Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli ve kar örtüsünün bulunduğu alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

İstanbul’da yağış etkili olacak

İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde sağanak yağış beklenirken, özellikle bölgenin doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yurt genelinde etkili olacak yağışlı sistemle birlikte birçok bölgede gün boyu aralıklarla sağanak geçişleri görülecek. Uzmanlar, özellikle kuvvetli yağış ve rüzgârın etkili olacağı bölgelerde vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.