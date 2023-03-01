Sağlık Bakanı Koca paylaştığı video için özür diledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşılan ve tepki çeken deprem bölgesindeki çalışmaların yer aldığı video için, "Videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. 1 dakika 53 saniye için özür dilerim" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yayınlanan video tepki çekti. Tepkilerin ardından Koca'dan özür paylaşımı geldi.
Koca'nın tweeti şöyle:
"1 dakika 53 saniye için özür dilerim. İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün."
1 dakika 53 saniye için özür dilerim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2023
İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün.