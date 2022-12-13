Sağlık Bakanı Koca'dan ilaç krizi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaların eczanelerde bazı ilaçları bulamadığına yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca gündemlerindeki en önemli konunun bu olduğunu belirterek "Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı. Çözüm için bir yol haritamız var. İlaç fiyatlarında yılda bir kez zam olması doğru değil. Belli dönemlerde en az iki kez olması gerektiği kanaatindeyiz. Ancak şunu belirtmeliyim, bu dönemde hasta sayımız ve reçete sayımız yüzde 40 oranında arttı. Dolayısıyla bu dönemde hasta yoğunluğu, reçete sayısının fazlalığı, belli ilaçlarda tüketimin yoğunluğu, ayrıca dünyada ham madde sorununun varlığı önemli bir neden.

Buna ek olarak şubat döneminde yapılacak, bir önceki yılın euro kuru ortalaması üzerinden zam beklentisi, bu sorunu daha da artırıyor. Dolayısıyla bizim buna farklı bir yaklaşım getirerek olayı çözecek tedbiri hızla devreye almamız gerekiyor. Yıl içinde birden fazla güncelleme olabilir, onu tartışıyoruz. Bu döneme özel olarak, şubat öncesi dönemde ne yapabilirizi çalıştık. Çok uzun sürmeyecek." değerlendirmesini yaptı.