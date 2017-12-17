Sağlık Bakanı'ndan atama açıklaması

17 Aralık 2017

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, sağlık hizmetinin büyük bir fedakarlıkla yapılacağını belirterek, tüm doktor, ebe, hemşire, yardımcı sağlık personelini selamladığını söyledi.

Türkiye'nin sağlık alanında geçmişle kıyas edilmeyecek kadar büyük yol aldığını ifade eden Demircan, nitelikli yatak noktasında hedeflerin gerçekleştiğini, hastaneleri yenilemeye devam ettiklerini, yoğun bakım ünitelerinin de dünya standartlarına kavuştuğunu kaydetti.

"Sağlıkta şiddet kabul edilemez"

Sağlık hizmeti için sunulan mekanların yanında kadroların da geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Demircan, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını da geliştirmek zorundayız. Yıpranma payı, emeklilik gibi sözleri yerine getirmek bize nasip olacak. Sağlıkta şiddet kabul edilebilir değil, şifa dağıtan ellere el kaldırmak bir topluma, halka hakikaten o çalışmalara karşı yapılmış büyük bir haksızlıktır, toplumumuza yakışmıyor. Bizim buna dair bir düzenleme yapmak zorunluluğumuz var. Devlet olarak çalışanların haklarını, onurlarını korumak zorundayız. Bir düzenleme yapılmıştı, sağlık çalışanlarına görevi başında saldıranlar tutuklanarak yargılanıyordu ama bu ceza yasasına uymadığı için iptal edildi,. Yeni bir düzenleme yapmamız lazım." diye konuştu.

Bakan Demircan, aile hekimi olarak 23 bin civarında doktorun çalıştığını bu sayıyı 35-40 bin seviyesine yükseltmeyi, aile hekimi başına 2 bin 500 civarında bir nüfusu hedeflediklerini anlattı.

Personel ihtiyacı ve atamalar

Pratisyen hekim açığının 5-6 yıl içinde kapanacağını öngördüklerini, uzman açığını kapatmak için de Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) katılma kontenjanını 6 binden 8 bine çıkardıklarını vurguladı.

Sağlık Bakanı Demircan, atamalara ilişkin olarak da şöyle konuştu:

2017'te ataması yapılan, toplam yerleşen personel sayımız yani kura çeken personel sayımız 12 bin 380, bunlardan 11 bin 233'ünün ataması yapıldı. Kalan bin 147 kişinin ise güvenlik soruşturmaları, değerlendirmeleri devam ediyor. Biz mümkün olduğunca bu güvenlik soruşturmalarında atamadan yana tavır içindeyiz, çok açık bir şekilde çünkü bizim ihtiyacımız var. Bizim ihtiyacımız olan bu kadroların görev yapmalarını istiyoruz. Ben ekim ayında bunu bitiririz diye düşünmüştüm, bitmedi ama eridi yani sayı bin 143'e düştü, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gidiyoruz. Zaten önümüzdeki iki hafta, üç hafta sonra da yeni bir kura çekilecek, kura dönemi geliyor. İnşallah, onlar da daha hızlı ilerler.

2018 yılı içerisinde, 9 bin doktor atayacağımızı tahmin ediyoruz en azından, onlar zaten otomatik, mecburi hizmetten dolayı alıyoruz. 27 bin ebe ve hemşire kadrosu oluşturmaya gayret ediyoruz ve bunu tamamlayacağız inşallah. Taşeronlarla ilgili yasal düzenlemenin bitmesini bekliyoruz. Bu konudaki yasal düzenlemeden sonra ihtiyacımıza göre bu sefer artık taşeron işçi alınmayacak, yeni düzenlemeye göre alınacak, orada da ihtiyacımızı karşılayacak rakamı alacağız.

Kaynak: AA