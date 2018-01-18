Sağlık Bakanı'ndan "hamile çocuklar" açıklaması

18 Ocak 2018

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İstanbul'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında 115 çocuğun hamile olduğunun kayıtlara geçirilmesiyle ilgili konuştu.

Demircan, konunun sosyal, sağlık ve hukuki yönleri bulunduğunu belirterek, "Hadisede ihmali olan var mı inceleyeceğiz. Bilgiler tamamlandığında bunu kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Konuyla ilgili CNN TÜRK'e açıklama yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan şunları söyledi:

Bu sosyal yönü, sağlık yönü, hukuk yönü olan bir mesele. Böyle bir olayın yaşanması bütün toplumu ilgilendirir. Diğer yandan sağlık tarafı var, bedenen olgunluğa ulaşmamış insanların bu durumla karşı karşıya kalmış olmaları kabul edilebilir değil. Bizim için bize müracaat eden herkesin sağlık problemini çözmek görevimiz. Hukuki olarak da görevlerimiz var. Bu hadisede ihmali olan var mı, noksan yapılan işlem var mı bunları inceleyeceğiz. Bize gelen bilgiler tamamlanmış değil. Bilgiler tamamlandığında bunu kamuoyu ile paylaşacağız.