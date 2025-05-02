Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin 342 personel alımı için başvuru süreci yaklaştıkça detaylar netleşiyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılı içinde toplam 37 bin personelin istihdam edileceğini, bu kapsamda ilk etapta 19 bin kişinin alınacağını duyurmuştu. Bu alımın önemli bir bölümünü oluşturan 15 bin 342 sözleşmeli personel alımıyla ilgili detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki başvurular ne zaman başlıyor? Şartları neler, kılavuz yayınlandı mı? İşte başvuru süreci ve branş dağılımı...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Adaylar, tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir" ifadesini kullandı. ÖSYM’nin yayımlayacağı KPSS tercih kılavuzu ile birlikte adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

2 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla, ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. Tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte, adaylar belirlenen tarihler arasında ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Sürekli işçi alımı kadro ve branşları

Sağlık Bakanlığı ayrıca taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirecek. İşçi alımları temizlik görevlisi, klinik destek elemanı (hastane), silahsız güvenlik görevlisi ve aşçı pozisyonlarında olacak. Başvurular 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.

Kadro dağılımı ise Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla şöyle sıralandı:

• 3 bin 170 temizlik görevlisi

• 240 silahsız güvenlik görevlisi

• 242 klinik destek elemanı

• 6 aşçı

Kura çekimi ne zaman?

İŞKUR üzerinden alınacak başvurular, 9 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Başvuru sürecinin ardından noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin 27 Mayıs tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını İŞKUR’un internet sitesi veya e-Şube üzerinden yapabilecek. Her başvuru sahibi yalnızca bir kadro ve il için başvuru yapabilecek. İl düzeyinde yapılacak olan alımlarda, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan yerleşim yeri adresleri dikkate alınacak.

Başvurular, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek ve sürece dair tüm işlemler İŞKUR tarafından koordine edilecek. Kurban Bayramı öncesinde işçi alımı sürecinin tamamlanması hedefleniyor.

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