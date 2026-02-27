Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı yayımlandı mı, başvuru ne zaman?

Kamu hastanelerinde görev alma hayali kuran sağlık personeli adaylarının gözü kulağı Sağlık Bakanlığında... Yüz binler, 26 bin 673 personel alımı için sabırsızlıkla gelecek duyuruyu bekliyor. KPSS puanlarıyla gerçekleşecek sözleşmeli personel tercih süreci için hazırlıkla yapılırken "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman" sorusu sıkça geliyor.

2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

27 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında alınmıştı. Bu yıl da sürecin benzer bir takvimle ilerlemesi ve tercihlerin nisan–mayıs aylarında başlaması bekleniyor.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.