Yasa dışı bahis operasyonu: HST Holding'e bağlı şirketlere kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 5,5 milyar liralık gelirin aklanmasına aracılık edildiği belirlendi.

Başsavcılığın açıklamasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve dosyada yer alan deliller doğrultusunda HST Holding A.Ş çatısı altında faaliyet gösteren HST Mobil A.Ş’nin hesap hareketlerinin mercek altına alındığı ifade edildi.

Sanal POS’lar yasa dışı sitelere kullandırıldı

Yapılan incelemelerde şirketin çeşitli finans kuruluşlarıyla anlaşma yaparak sanal POS cihazları temin ettiği, bu sistemlerin Arfemisbet, Lunabet, Bets10 ve Casinometropol adlı yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile dolandırıcılık yaptığı öne sürülen alt üye işyerlerinin kullanımına verildiği tespit edildi.

Açıklamada, bu yöntemle elde edilen suç gelirlerinin üçüncü kişilere ait banka hesaplarına aktarıldığı, böylece şirketin yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık suçlarından sağlanan paranın aklanmasına aracılık ettiği kaydedildi. 2023-2025 yılları arasında toplam yaklaşık 5,5 milyar TL tutarındaki gelirin bu şekilde sisteme dahil edildiğinin belirlendiği bildirildi.

17 şüpheli hakkında işlem

Soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçunu işledikleri değerlendirilen 17 şüpheli hakkında 27 Şubat 2026 tarihinde gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Ayrıca şüpheliler ile suçta kullanıldığı değerlendirilen şirketlerin, suç tarihi itibarıyla tespit edilen taşınır ve taşınmaz malvarlıkları, banka hesapları ve şirket ortaklık paylarına da el konuldu.

Şirketlere kayyum atandı

Başsavcılık, HST Mobil A.Ş ve HST Holding A.Ş’ye kayyum atandığını ve gerekli adli işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

El koyma sürecinde taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının toplam değerinin yaklaşık 551 milyon 255 bin TL, şirketlerin sermaye piyasa değerinin ise yaklaşık 120 milyon TL olduğu aktarıldı. Böylece toplam 671 milyon 255 bin TL tutarındaki malvarlığına yönelik tedbir uygulandığı belirtildi.