Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanlığında çalışmak isteyen yüz binler yılın ilk alımları için bekleyiş içerisinde... Başvurular ÖSYM ve İŞKUR üzerinden yapılacak. Hala bir duyuru gelmemiş olması nedeniyle "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu gündemde...

2026 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 27 Nisan 2026 Pazartesi günü alım ilanı geçmedi. Bakanlığın mayıs ayının ikinci haftasında duyuruyu yayımlaması bekleniyor.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

İşçi adayları da başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.