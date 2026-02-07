Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?

Milyonlarca insan devlet kurumlarında çalışmak için can atıyor. Bakanlıklar ve bakanlığa bağlı kamu kurumları zaman zaman alım ilanları yayımlıyor. 2026'da Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alacak. Fakat tarihler belli olmadı. Bu nedenle sıkça "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman" sorusu geliyor.

Sağlık Bakanlığı alım ilanı yayımlandı mı?

7 Şubat 2026 Cumartesi günü itibarıyla Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında alınmıştı. Bu yıl da sürecin benzer bir takvimle ilerlemesi ve tercihlerin nisan–mayıs aylarında başlaması bekleniyor.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.