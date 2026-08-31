Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı başvuruları başladı mı, ilan ne zaman yayımlanacak?

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Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alım ilanı aylardır bekleniyor. Yeni bir aya giriş yapıyoruz ve beklentiler de iyice artmış durumda... Yine sıkça gelen sorulardan biri "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel başvuruları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığından 31 Ağustos 2026 Pazartesi tarihi itibarıyla bir ilan yayımlanmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yakın zamanda konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kadro ve branş dağılımı da henüz belli olmuş değil.