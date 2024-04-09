Sağlıkta akıl almaz dolandırıcılık: Aralarında doktorlar da var!

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, dönemin ÇOMÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yener E. ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolgahan K. ile medikal firması sahibi Ömer Ç, çalışanlar Bilgecan T. ve Yunus Can İ. hakkındaki iddialara yer verildi.

İddianamede, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren ve sağlık kurumlarına medikal malzeme temin eden şirketin 2020'de Ömer Ç. tarafından kurulduğu, soruşturmaya konu olay dışında hiçbir sağlık kuruluşuna kök hücre kiti temin etmediği belirtildi.

Kök hücre kitinin fiyatının başından beri 200 lira olduğu, firma sahibi ve çalışanların bunu bilmelerine rağmen haksız menfaat temin etmek amacıyla 2 öğretim üyesiyle fiyatları tekrar belirledikleri, rakamların fatura bedelinin çok üzerinde olması nedeniyle şirket kayıtlarından gizlendiğinin tespit edildiği anlatılan iddianamede, ödemelerin genellikle elden alındığı, bunu kabul etmeyenlerin firma yetkilisi ve çalışanlarının hesap numaralarına göndermesinin istendiği bildirildi.

İddianamede, alınan paraların karşılığında mağdurlara makbuz, fatura veya herhangi bir belge verilmediği, Hüseyin Yener E'nin kök hücre tedavisini hasta kayıtlarından gizlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Ömer Ç'nin iddianamedeki ifadesinde, 2015'ten bu yana tanıştıkları Tolgahan K'nin talebi üzerine 2021'in sonundan itibaren kit temin etmeye başladığını, 200 liralık kitleri 4 bin lira karşılığında teslim ettiği, kısa süre sonra Tolgahan K'nin kendisine "Bundan sonra benim hastalarıma kök hücre tedavi fiyatını ben belirleyeceğim. Sen kendi satış bedelin olan 4 bin lirayı aldıktan sonra arta kalan miktar kaç lira ise elden bana teslim edeceksin." diyerek yaptığı teklifi kabul ettiğini söylediği aktarıldı.

Belirledikleri oranlar üzerinden çalışmaya devam eden ikilinin telefon görüşmelerini WhatsApp üzerinden sesli arama yöntemiyle gerçekleştirdikleri, aralarında kurdukları haksız menfaate ilişkin ağın deşifre olmaması için tedbirli davranarak gizliliğe önem verdikleri, Tolgahan K'nin istediği kitlerin ameliyat günlerinde Ömer Ç. ve çalışanları Bilgecan T. ile Yunus Can İ. tarafından hastaneye ulaştırıldığı, kit bedellerinin ameliyat edilecek hastalar ve hasta yakınlarından firma sahibi ve çalışanlar tarafından alındığı, toplanan paraların önceden belirlenen pay oranlarında Tolgahan K'ye hastane odasında elden teslim edildiği bilgisi iddianamede yer aldı.

Ocak 2023 itibarıyla Tolgahan K'nin yönlendirmesiyle ÇOMÜ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde Öğretim Üyesi olan Hüseyin Yener E'nin, Ömer Ç. ile kök hücre kitinin temini konusunda görüştüğü, Hüseyin Yener E'nin Ömer Ç'den yapacağı ameliyatlar için önceden belirleyeceği fiyat üzerinden hasta veya hasta yakınlarından kök hücre kit bedelinin tahsil edilerek alınan paranın 4'te 3'ünün kendisine elden verilmesini istediği, Ömer Ç'nin Hüseyin Yener E'nin teklifini de kabul ederek onunla bu şekilde çalışmaya başladığı anlatılan iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Hüseyin Yener E'nin Tolgahan K'den farklı olarak kök hücre uygulayacağı hastalarına, firma sahibi Ömer Ç'nin adı, iletişim numarası ve kaç adet kök hücre uygulanacağının yazılı olduğu şifreli küçük not kağıdıyla iletişim kurduğu, Hüseyin Yener E'nin önceden belirlediği bir doz kök hücre uygulama fiyatının medikal firma yetkilisi Ömer Ç. veya firma çalışanları Bilgecan T. veya Yunus Can İ. tarafından hasta veya hasta yakınlarına telefon yoluyla iletildiği, belirlenen bedelin firma çalışanları tarafından hasta veya hasta yakınlarından ameliyat öncesi elden veya hesapları üzerinden tahsil edilerek, alınan paranın 4'te 3'ünün hastane odasında Hüseyin Yener E'ye elden verildiği, böylece ÇOMÜ Hastanesinde Hüseyin Yener E. ve Ömer Ç'nin haksız menfaat teminine ilişkin kurduğu sistemin bu şekilde işlemeye başladığı ve yürütüldüğü anlaşılmıştır."

Hüseyin Yener E. ve Tolgahan K'nin hastalarına asıl ameliyatın yapılamayacağı algısı oluşturarak, mağdurlara "kök hücre tedavisinin adeta mucizevi bir tedavi yöntemi" gibi sunulduğu, korku ve endişeye sevk edildiklerinin anlaşıldığı vurgulanan iddianamede, hasta ve hasta yakınlarının Ömer Ç'ye yönlendirildiği bilgisi verildi.

"Organize bir şekilde suç işledikleri anlaşılmıştır"

İddianamede 5 sanığın piyasa değeri 200 lira olan kitleri 20 bin ila 100 bin liradan sattıkları, elde edilen haksız menfaatin bölüşülmesine yönelik ağ kurdukları, mağdurların hastalığı nedeniyle başkalarına güven duymaya ve sığınmaya en fazla ihtiyaç duydukları anda içinde bulundukları zor şartlar ve çaresizliklerinden yararlanarak kök hücre kit bedeli üzerinden haksız menfaat sağladıkları belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayın akış örgüsü ve birbirini takip eden eylem yoğunluğundan anlaşılacağı üzere farklı tarihlerde, farklı mağdurlara yönelik kamu hastanesi statüsüne sahip ÇOMÜ Hastanesinde sistem ve organize bir şekilde haksız menfaat teminine yönelik devamlı suç işledikleri, milyonlarca lirayı bulan haksız menfaatin bir hakmış gibi kabul edilerek normalleştirildiği, geçim vasıtası yapılarak sürekli ve kalıcı hale getirildiği, böylece kamu hastanelerinden sağlık hizmeti alan vatandaşların millet olma bilinci ve devlete olan sadakat ve güven duygularının en ağır şekilde zedelendiği ve kamu güvenirliğinin derinden sarsıldığı anlaşılmıştır."

İddianamede, Ömer Ç, Bilgecan T. ve Yunus Can İ'nin "nitelikli dolandırıcılık" ve "icbar suretiyle irtikaba yardım", Hüseyin Yener E. ve Tolgahan K'nin ise "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap" suçundan 20'şer yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca sanık 2 öğretim üyesi hakkında ÇOMÜ Rektörlüğünce soruşturma yürütülüyor.

Haklarında dava açılan sanıkların yargılanmalarına mayısta Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Operasyon

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, mağdurların şikayeti üzerine Çorlu'da faaliyet gösteren bir medikal firmasının sahibi ve çalışanları takibe alınmıştı.

Takip sonucu, dönemin ÇOMÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yener E. ile aynı bölümde görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolgahan K'nin 60 hastaya kök hücre tedavisi uyguladığı belirlenmişti.

Kök hücre tedavisinde kullanılan kitlerin firma tarafından piyasadan 200 liraya temin edilip, hastalara 20 bin ile 100 bin lira arasında değişen fiyatlardan satıldığının tespit edilmesi üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şubatta operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan Hüseyin Yener E. ve Tolgahan K. ile medikal firması sahibi Ömer Ç, çalışanlar Bilgecan T. ve Yunus Can İ. tutuklanmıştı.