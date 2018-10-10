ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • "Sağlıkta aksamaya müsahama göstermemiz mümkün değil"

"Sağlıkta aksamaya müsahama göstermemiz mümkün değil"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği iddiasına, "Bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur" dedi.

Sağlıkta aksamaya müsahama göstermemiz mümkün değil
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği iddiasına cevap verdi.

Sağlık Bakanı Koca, "Kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği, idarelerce bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur" ifadesini kullandı.

Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tasarruf gerekçesiyle sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir."

"Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir"

Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç ve tıbbı malzemeye erişimin takip edildiğini belirten koca, şunları söyledi:

"İlaç ve tıbbi malzemeye erişimi engelleyecek her türlü teşebbüs, Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir."

Kaynak: AA

Son dakika sağlık sağlık bakanı

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.