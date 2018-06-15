Sahillerde bayram yoğunluğu

15 Haziran 2018

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, aileleriyle Eminönü ve Sarıyer'deki sahillere gitti.

Bazı vatandaşlar sahilde gezmeyi tercih ederken, sıcak havadan bunalanlar da denize girerek serinledi.

Eminönü-Adalar Vapur İskelesi'nde de yoğunluk oluştuğu görüldü.

Vatandaşlar, sahillerin yanı sıra tarihi dokusuyla dikkati çeken Balat'a da ilgi gösterdi.

Balat sokaklarında ailesiyle gezen Nilüfer Turan, bayramını kızı ve oğluyla geçirmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Balat'ın tarihi sokaklarını çocuklarının da görmesini istediğini aktaran Turan, "Bayramın ilk günü gayet güzel geçiyor." dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla tatil için Suudi Arabistan'dan Türkiye’ye gelen Lema Soidan da ailesiyle İstanbul’da güzel bir bayram tatili geçirdiğini dile getirdi.

İstanbul'daki kalabalığın bayram dolayısıyla azalmasını fırsat bilerek, ailesiyle boğaz turu yaptıklarını söyleyen Bahadır Yılmaz, "Gayet güzel bir gün. Deniz ve hava çok güzel. Herkesin bayramını kutlarız." diye konuştu.

Turizmin başkentinde bayram bereketi

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatili için Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'ya adeta akın eden yerli turistler, kentte yoğunluğa neden oldu.

Otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da, yerli ve yabancı turistler, 14 milyon liraya mal olan 36 vagonlu Tünektepe Teleferik Hattı'nı kullanarak, 650 metre yükseklikten deniz ve şehir manzarasını izledi.

Dağın zirvesinde yağmura hazırlıksız yakalanan tatilciler, görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü sisin içinde fotoğraf çektirmeye çalıştı. Teleferiği, bayram tatili boyunca 10 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Sarısu, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarında da yoğunluk oluşturan tatilciler, denizin keyfini çıkardı. Ara ara etkili olan yağmura aldırış etmeden denizde yüzen, plajda yürüyen tatilciler, çocuklarıyla kumda oynadı.

Sarısu Mesire Alanı'nda da çok sayıda vatandaş mangal yakarak ailesiyle piknik yaptı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de bayramın huzur içinde kutlanması için kentin farklı yerlerinde uygulama noktaları oluşturarak güvenliği sağladı.

Muğla sahillerinde bayram yoğunluğu

Muğla'da "Sakin Kent" Akyaka Mahallesi ile turistik ilçeler Bodrum, Marmaris, Ortaca ve Fethiye'de bayramın birinci gününde sahillerde yoğunluk yaşandı.

Ramazan Bayramı tatili için Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerine gelerek otellere yerleşen turistler, hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının da 24 dereceyi bulduğu Muğla'da deniz kenarlarında yoğunluk oluşturdu.

Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezinti yaptı.

Akyaka'da tatilini spor yaparak geçirmek isteyenler Akçapınar sahilinde kano ile gezintiye çıktı.

Marmaris'te Belediye Halk Plajı, Uzunyalı Sahili ve İçmeler Plajı'na giden turistler, şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkardı, sık sık denize girerek serinledi.

"Ege'nin incisi" olarak nitelendirilen Bodrum'da da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğü Fethiye'de bayram tatilini denize girerek geçirmek isteyenler, Ölüdeniz Plajı, Belcekız Plajı ile Kumburnu Tabiat Parkı'na gitti.

Macera sevenler de bin 900 metrelik Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçup Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

Tatilini geçirmek için Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'ni tercih edenler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını izleme imkanı buldu. Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, plajdaki şezlonglarda güneşlendi ve denize girdi.

Tatilciler Karasu sahiline akın etti

Sakarya'da Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler, Karasu ilçesinde sahile akın etti.

Bayram tatili dolayısıyla Karasu ilçesinde otel ve pansiyonlar yüzde 100 dolulukla hizmet veriyor. Bayramın ilk gününde sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar, mavi bayraklı plajda denize girerek serinlemeye çalıştı.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, vatandaşların bayram tatili sürecinde bölgenin turizm başkenti olan Karasu'ya akın akın gelmeye başladığını söyledi.

Vatandaşların huzurlu şekilde tatillerini yapabilmeleri için bütün tedbirleri aldıklarını bildiren İspiroğlu, "Doğalgaz, elektrik ve su gibi şirket yetkilileri de 24 saat kesintisiz çalışmaktadırlar. Belediye ekiplerimiz de şirketlerimize destek veriyor. Vatandaşlarımıza hizmet etmek için 24 saat görev başında olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA