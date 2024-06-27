Sahne Kanada ehliyetine 58 bin 187 lira ceza
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antalya'nın Alanya ilçesinde denetim yaptıkları sırada bir ticari aracı durdurdu. Sahte sürücü belgesi kullanan araç sürücüsüne 58 bin 187 lira para cezası verildi; aracı ise trafikten iki ay men edildi.
AA
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şekerhane Mahallesi Kuyularönü mevkinde yapılan trafik uygulamasında 34 DS 5845 plakalı minibüsü durdurdu.
Kontrollerde ticari araç sürücüsünün ibraz ettiği Kanada'ya ait ehliyetinin sahte olduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne sahte ehliyet kullandığı gerekçesiyle 58 bin 187 lira ceza kesildi, kullandığı araç ise trafikten 60 gün süreyle men edildi.