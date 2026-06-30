Sahte altın şebekesine 10 ilde operasyon: 71 şüpheli gözaltında

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Kahramanmaraş merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, sahte altın üretimi ve pazarlaması yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 71 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altın ve suç unsuru malzeme ele geçirildi.

Darphane altınlarını taklit ettiler

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarının ayar ve ağırlık standartlarının altında üretildiği tespit edildi. Bu yöntemle hem devletin zarara uğratıldığı hem de vatandaşların dolandırıldığı belirlendi.

10 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında "parada sahtecilik", "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheli hedef alınırken, operasyonlar eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Çok sayıda sahte kalıp ve altın ele geçirildi

Operasyonlarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altın ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Soruşturmanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

"Vatandaşın birikimini koruyacağız"

Açıklamada, vatandaşların emeğini, birikimini ve güvenini hedef alan sahtecilik ve dolandırıcılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Kuyumculuk sektörünün itibarının ve vatandaşların güveninin korunacağı belirtilirken, operasyonu koordine eden Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve soruşturmada görev alan kamu personeline teşekkür edildi.