Sahte bankacılardan 4,5 milyon liralık dolandırıcılık
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde "Banka görevlisiyiz" diyerek bir kişiyi 4,5 milyon lira dolandırdığı öne sürülen dört kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, S.A.'nın, telefonda kendilerini bankacı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmeleriyle şirket hesabındaki 4 milyon 500 bin lirayı başka hesaplara havale ederek dolandırılması üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, 4 zanlıyı Sultangazi'de düzenledikleri operasyonla gözaltı aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.