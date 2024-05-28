Sahte basın kartı dağıtıp 600 bin lira topladılar!
Antalya'da bazı kişiler, vatandaşlara resmi kartmış gibi sahte basın kartı dağıttı. Bu yolla toplamda 600 bin lira topladıklarını öne sürüldü. Polis baskınında çok sayıda 'basın kartı' bulundu.
İstanbul merkezli Çağdaş Polis Emeklileri Dayanışma Derneği’ne ait Kriminal Polis Haberleri Gazetesi adı altında sosyal medya uygulamaları üzerinden haber yayını yaptığı tespit edilen şüphelilerin usulsüz olarak basın kartı ve basın araç kartı verdiklerini belirlendi.
Sahte kartlar vererek vatandaşlardan toplamda 600 bin Türk Lirası toplayan Ali C., Enes B., Kadir B., Ali., Uğur K. ve Hakan T. gözaltına alındı.
Altı şüpheli hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından adli tahkikat başlatılırken, belirlenen adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 6 basın kartı, 5 basın araç kartı, 4 telsiz belgesi, 4 telsiz, 11 basın yeleği, 6 dernek üyelik kartı, 1 dernek gazeteci belgesi, 23 evrak fotokopisi, 1 not kağıdı, 1 Polis Gazetesi yetki görev belgesi, 1 tabanca ve 12 adet 9mm fişek bulundu.