Sahte diploma skandalında yeni ayrıntılar: Kuaförü mühendis, pazarlamacıyı mimar yaptılar!

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen sahte diploma skandalına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

7 Ocak ve 23 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda "resmi belgede sahtecilik, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefet ve bilişim sistemine girme" suçlarından 197 şüpheliden 37'si tutuklanmış, 150 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

Şüphelilerin "TÜRKTRUST" ve "E-İMZATR" isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcılardan sahte belgelerle e-imza üreterek, kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağladığı ortaya çıkarken ilk operasyonun 7 Ocak'ta Ankara merkezli 23 ilde, 2. operasyonun ise 23 Mayıs'ta 16 ilde eş zamanlı düzenlendiği öğrenildi.

2,5 milyon lira aldılar

Sahte diploma çetesi çökertilirken, ikametlere yapılan aramalarda 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyet belgesi ele geçirildi. Şüphelilerin sahte e-imzalar ile yaptıkları usulsüz işlemlerden 50 bin lira ile 2,5 milyon lira arasında değişen ücretler aldığı öğrenildi.

E-imzaların Akdeniz Üniversitesi, Yıldız Teknik, Gazi ve Ege Üniversitesi'nin de aralarında olduğu toplam 13 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları adına üretildiği, yine BTK Başkan Yardımcısı, YÖK Daire Başkanı ve bir kısım üniversite yöneticileri adına sahte e-imza ile devlet sistemlerine erişim sağlandığı öğrenildi.

57 adet sahte diploma

İddialara göre Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden 18, Yıldız Teknik'ten 14, Ege Üniversitesi'nden 11, Gazi Üniversitesi'nden 6, Mersin Üniversitesi'nden 6, İnönü Üniversitesi'nden 2 olmak üzere toplamda 57 yasadışı diploma ve mezuniyet belgesi oluşturuldu.

Yapılan incelemelerde, ehliyet sınav sonuçlarınının değiştirildiği, 8 kişinin usulsüz şekilde not ortalamasının yükseltildiği, 49 kişinin ise üniversite kayıtları olmamasına rağmen fakültelerden mezun edildikleri ortaya çıktı.

Skandal ise Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Mavi'nin, sistemdeki şüpheli işlemleri fark etmesi ile ortaya çıktı. Mavi'nin adını taşıyan e-imza ile Adana ve Mersin'den bazı kişiler sistemde hukuk, mühendislik gibi bölümlerden mezun olarak gösterilmişti.

Kadın kuaförünü mühendis yaptılar

İddiaya göre çete, destek personeli olarak çalışan bir kişiye hukuk, pazarlamacı olan bir kişiye mimarlık diploması çıkarırken, kadın kuaförü olan bir kişiyi de mühendis yapmıştı.

20 kamu kurumu personelinin e-imzası taklit edildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Arif Arısoy, YÖK Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanı Sibel İrkey, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fazıl Aydemir, İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Başkomiseri Samet Dede, Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Mavi'nin de arasında bulunduğu 20 kamu kurumu personelinin e-imzalarının taklit edildiği ortaya çıkarıldı.