Sahte diplomacıların gözü korkmuyor: Tüm detaylarıyla anlattı, sonda da tarifeyi verdi

Sahte diploma skandalına ilişkin soruşturma sürüyor... Sürece ilişkin son bilgiyi 1 saat 40 dakika süren Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim milletin hakkına giriyor, malına-mülküne el uzatıyorsa, yakasına yapışmaya devam edeceğiz. Bu dosyada da kimsenin gözünün yaşına bakılmadı” dedi.

Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre; 220 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı. 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. 37 kişi tutuklandı. 150 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sahte diploma siteleri hâlâ faal

Devlet sahtecilerin üzerine giderken, Türkiye Gazetesi’nden Günay Çağrıcı çarpıcı bir gerçeği su yüzüne çıkardı.

Sahtekârları adli süreçler bile durduramıyor... Diploma dolandırıcılarının, ‘diplomaci.com’ adlı bir internet sitesinden sahte diploma vaadiyle satışa devam ettiği ortaya çıktı.

WhatsApp’ta 0553 732 38 45 NO’lu telefon üzerinden iletişim kurulan sahteciler, ilkokuldan yüksek öğretime kadar her seviyede diploma hazırladıklarını söyledi.

Dolandırıcılar e-imza skandalında gördüğümüz gibi belgelerin ÖSYM, YÖK ve üniversite sistemlerinde görünür hale getirildiğini de öne sürdü.

Diplomanın "Göstermelik mi yoksa e-Devlet onaylı mı" olacağını soran sahtekâr, süreci şu şekilde anlattı:

- Talep ettiğiniz üniversitenin diploma tasarımı birebir hazırlanır. Kişisel bilgileriniz sisteme işlenir, ÖSYM veri tabanına yerleşme kaydı eklenir. YÖK Bilgi Sistemi’ne mezuniyet bilgileri tanımlanır. Üniversitenin öğrenci sisteminden transkript ve mezuniyet belgesi alınır. Size ayrıca üniversite uzantılı e-Posta ve öğrenci paneli verilir.

Sahte diploma fiyatları ne kadar?

Diploma kalpazanın verdiği tarifeye göre; ilkokul diploması 10 bin lira, ortaokul diploması 15 bin lira, lise diploması 25 bin lira, önlisans diploması 35 bin lira, lisans diploması 50 bin lira, yüksek lisans diploması ise 100 bin lira.

Sahte diploma için ödemelerin ise üç adımda yapıldığı öğrenildi: Kapora, diplomanın görüntüsü atıldıktan sonra yüzde 40 ve belge e-Devlet’te görüldükten sonra kalan tutarın ödenmesi şeklinde...