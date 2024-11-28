Sahte dolardan sonra sahte euro paniği! Tam 3,6 milyon euro bulundu...

Türkiye'de büyük miktarda sahte ABD Doları'nın bulunduğu gerekçesiyle döviz büroları ve bankalar 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmemeye başladı. Sektör temsilcileri gerçeğinden ayırt edilmesi çok zor olan banknotlar için para sayma makinelerinin güncellenmesinin beklendiğini açıkladı.

Piyasadaki sahte dolarlar nedeniyle çok sayıda kişi endişe taşırken, bugün de sahte euro haberi geldi. İstanbul'da mali polis piyasada sahte dövizin dolaştığına ilişkin sosyal medyada ve basında çıkan haberler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde sahte para basımı yapıldığına dair elde edilen bilgi sonrası iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 zanlı gözaltına alınırken, aramalarda piyasaya sürülmeye hazır sahte 3 milyon 600 bin euro bulundu.

Ayrıca üzerinde euro filigranı ve 100 ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp, mor ışık, basım makinesi ile çeşitli bankaların ibarelerinin bulunduğu 817 sahte çek yaprakları ele geçirildi.