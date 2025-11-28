Sahte e-imza ağına yönelik soruşturmada 123 şüpheliye yönelik iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı kamu görevlilerinin e-imzalarının taklit edilerek çok sayıda kişinin sürücü belgesi sınav sonuçlarında oynama yapıldığı ve sahte mesleki eğitim sertifikaları düzenlendiğinin belirlenmesi üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı.

123 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Soruşturma kapsamında elebaşı olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu’nun da aralarında bulunduğu 123 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme" ve "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.

Örgüt lideri üyelerine talimat vermiş

İddianamede, şüphelilerin fiziki sertifikalar ürettiği ve bu sahte mesleki eğitim belgeleriyle çeşitli işletmeler kurulduğu bilgisi yer aldı. Örgütü yönettiği öne sürülen Ziya Kadiroğlu’nun üyelerine talimat verdiği, toplantılar yaparak görev paylaşımı yaptığı ve örgüt mensuplarına kod adları belirlediği tespit edildi. Hazırlanan iddianame, birleştirilmesi talebiyle Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Ekim’de verdiği talimat doğrultusunda, kamu hizmetlerinde güvenin korunması ve suistimallerin önlenmesi amacıyla sahte e-imza iddialarına ilişkin inceleme başlatmıştı. DDK, e-imza süreçleri ile ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliği konusunda alınan tedbirleri ve yürütülen işlemleri mercek altına almıştı.