Sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda, 83 adet 200 liralık, 186 adet 100 liralık sahte banknot, bir bıçak ve tabanca mermileri ele geçirildi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.