Sahte ürünlere yenileri eklendi: Salça yerine boya satılmış

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her geçen gün güncelliyor. Son yapılan testlerde tağşiş-taklit yapılan salça, bal, zeytinyağı ve kekikler ifşa edildi.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.