Şair Ahmet Telli entübe edildi

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Devrimci 78’liler Federasyonu ile Bilim Sanat Edebiyat Derneği tarafından ortak yayımlanan açıklamayla kamuoyuna bildirildi. Açıklamada, uygulanan tedavilere rağmen Telli'nin sağlık durumunda yeni bir aşamaya geçildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Şair Ahmet Telli'nin tedavisinde ne yazık ki yeni bir sürece girilmiştir. Şu ana kadar uygulanan tedavilere rağmen bugün itibarıyla entübe edilmiştir. Devrimci 78’liler Federasyonu, Bilim Sanat Edebiyat Derneği ve ailesi olarak süreci yakından takip etmekteyiz. Hâlâ iyi haberler almayı umuyoruz." denildi.