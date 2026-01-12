Sakarya, Kocaeli yarın okullar tatil mi? Kocaeli ve Sakarya'da 13 Ocak Salı okul var mı?

Soğuk hava dalgası ülkeye giriş yaptı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Kar yağışı ise yurdu esir almış durumda... Kar yağışı beraberinde okulların durumunu sorgulamaya itiyor. Sakarya ve Kocaeli'de yaşayan öğrenciler de haberleri takip ederken bilgi almak amacıyla "Sakarya, Kocaeli yarın okullar tatil mi" diye soruyor.

Kocaeli ve Sakarya'da 13 Ocak Salı okul var mı?

Kocaeli Valiliği ve Sakarya Valiliğinden şu ana dek resmi bir açıklama yapılmadı. Kar yağışının iki ilde de devam etmesi beklenirken akşam saatlerinde olumlu ya da olumsuz bir duyuru yapılması öngörülüyor.

Sakarya hava durumu

13 Ocak Salı: Kar yağışı, 2 / 6 derece

14 Ocak Çarşamba: Yağmurlu, -2 / 9 derece

15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu, 4 / 16 derece

16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, 7 / 16 derece

17 Ocak Cumartesi: Yağmurlu, 5 / 7 derece

Kocaeli hava durumu

13 Ocak Salı: Kar yağışı, 0 / 5 derece

14 Ocak Çarşamba: Yağmurlu, -2 / 10 derece

15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu, 4 / 15 derece

16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, 8 / 15 derece

17 Ocak Cumartesi: Yağmurlu, 6 / 8 derece