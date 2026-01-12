Sakarya, Kocaeli yarın okullar tatil mi? Kocaeli ve Sakarya'da 13 Ocak Salı okul var mı?
Yurdun büyük bölümünde bugün kar yağışı etkili oluyor. Dün bazı iller için "eğitime ara verildi" haberleri üst üste geldi. Bugün kar yağışı etkisini artırırken Sakarya ve Kocaeli'de okulların yarınki durumu merak ediliyor. Sıkça "Sakarya, Kocaeli yarın okullar tatil mi" diye soruluyor.
Soğuk hava dalgası ülkeye giriş yaptı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Kar yağışı ise yurdu esir almış durumda... Kar yağışı beraberinde okulların durumunu sorgulamaya itiyor. Sakarya ve Kocaeli'de yaşayan öğrenciler de haberleri takip ederken bilgi almak amacıyla "Sakarya, Kocaeli yarın okullar tatil mi" diye soruyor.
Kocaeli ve Sakarya'da 13 Ocak Salı okul var mı?
Kocaeli Valiliği ve Sakarya Valiliğinden şu ana dek resmi bir açıklama yapılmadı. Kar yağışının iki ilde de devam etmesi beklenirken akşam saatlerinde olumlu ya da olumsuz bir duyuru yapılması öngörülüyor.
Sakarya hava durumu
13 Ocak Salı: Kar yağışı, 2 / 6 derece
14 Ocak Çarşamba: Yağmurlu, -2 / 9 derece
15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu, 4 / 16 derece
16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, 7 / 16 derece
17 Ocak Cumartesi: Yağmurlu, 5 / 7 derece
Kocaeli hava durumu
13 Ocak Salı: Kar yağışı, 0 / 5 derece
14 Ocak Çarşamba: Yağmurlu, -2 / 10 derece
15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu, 4 / 15 derece
16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, 8 / 15 derece
17 Ocak Cumartesi: Yağmurlu, 6 / 8 derece