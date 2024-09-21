Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e tehdit ve darp! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Sakaryaspor’da, 22 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü kongre öncesinde şok bir gelişme yaşandı. Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in darbedildiği anların yer aldığı görüntüler sosyal medyaya düştü ve büyük yankı uyandırdı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, kulübün eski Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu H.C.Ş. olduğu ortaya çıktı.

Alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada, H.C.Ş.'nin Gökhan İn'e tehditler savurduğu ve fiziksel saldırıda bulunduğu anlar bir cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde, saldırganın Başkan İn'e iki kez tokat attığı ve tehditler savurduğu görüldü. "İsim kullanmayacaksın, bu işler bitti" şeklindeki sözleriyle Gökhan İn'i tehdit eden saldırgan, İn'den bir miktar para ödemesini talep etti. Başkan Gökhan İn'in ise "Tamam, sakin ol. Bende kalp verdiği" şeklinde yanıt verdiği duyuldu.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. H.C.Ş. hakkında ‘yağma’ suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.

Sakaryaspor Kulübü'nün geçen hafta düzenlediği olağanüstü genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamamıştı. Bu nedenle, 22 Eylül Pazar günü çoğunluk aranmaksızın bir kez daha kongre yapılacak. Ancak kongre öncesi yaşanan bu şiddet olayı, Sakaryaspor’da gerginliği daha da artırdı.