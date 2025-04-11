Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu

Bu sene kaybının 21. yılında anılan Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine hayata geçirilen ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ve Anma Töreni' dün Sabancı Center’da gerçekleştirildi.

Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ile yabancı misyon temsilcileri, akademi çevrelerinden temsilciler, iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasının önde gelenleri, Sabancı Ailesi ve çok sayıda konuk katıldı.

'Jüri Özel Ödülü'nün sahibi: Prof. Wendy Brown

2025 teması “Dönüşen Dünya Düzeninde Değerleri Yeniden Tasarlamak: Neler Korunmalı, Neler Yeniden Değerlendirilmeli ve Tanınmalı?” olan ödül programında Jüri Özel Ödülü, Siyaset Bilimi Profesörü Wendy Brown’ın oldu. Törende, 2025 yılının makale ödülü kazananları da açıklandı.

Brown törende yaptığı konuşmada, “Bu ödül için Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'ne derin teşekkürlerimi sunuyorum. Sakıp Sabancı, gelişen bir demokrasi için açık entelektüel sorgulamayı ve vatandaşların eğitimle gelişimini anlamış ve bunları cömertçe desteklemiş bir insandı. Sabancı Araştırma Ödülleri ve Sabancı Üniversitesi bu değerleri korumak ve yüceltmek için çaba gösteriyor. Ödül kapsamında onurlandırılanlardan biri olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Ödül programının bu yılki temasına da değinen Brown sözlerine şöyle devam etti: “Değerlerin insan yapımı olduğu gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Anlamı yaratanlar bizleriz. Değerleri keşfetmeyiz, ancak değerlere karar verir ve onları onaylarız. Değerlerin insan yapımı olmaları hiçbir şekilde önemlerini azaltmaz. Değerler insan özgürlüğünün temelidir. Sakıp Sabancı değerlerin değerini ve bunları geliştirmede eğitimin değerini biliyordu. Bu anlayış, Sakıp Sabancı Araştırma Ödülleri’nde ve adını verdiği Sabancı Üniversitesi’nin niteliklerinde somutlaşıyor. Böyle kurumları korumak bize düşüyor. Bu kurumlar kelimenin tam anlamıyla yaşamdaki demokrasinin geleceğini barındırıyorlar.”

"Sakıp Sabancı'nın fikirleri, değerleri bizlerin yoluna hep ışık oldu”

Güler Sabancı törende yaptığı konuşmada, “Sakıp Sabancı, Türkiye’nin kalkınmasının nitelikli eğitim ve özgür düşünen donanımlı bireylerin katkısıyla olacağına inanıyordu. Eğitimi, yalnızca bireysel başarıların anahtarı değil, aynı zamanda toplumların aydınlık yarınlara ulaşmasını sağlayan en güçlü araç olarak görüyordu. Ülkesine bağlı, birlik ve beraberliğe çok önem veren biri olarak Türkiye’nin hak ettiği gibi muasır medeniyetler hedefine ilerlemesi için büyük emek verdi. Onu, çalışmaktan ve üretmekten hiçbir şey alıkoyamadı. Fikirleri, değerleri bizlerin yoluna hep ışık oldu” dedi.

Sakıp Sabancı’yı vasiyeti doğrultusunda, topluma fayda sağlayan bilimsel araştırmalara destek vererek andıklarını ifade eden Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana, kıymetli akademisyen ve araştırmacıların yayımladığı 9 bini aşan bilimsel yayın; akademi-sanayi iş birliklerinde ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü çok sayıda proje ve 19 bine yakın lisans mezunuyla genç ve itibarlı bir kurum olarak ilerleyişine devam ediyor” dedi.

2026 yılının konusu açıklandı

Ödül programının 2026 yılı için belirlenen araştırma konusunu da açıklayan Sabancı, şu ifadeleri kullandı: “Ulu Önder Atatürk’ün ‘Dünyada her şey için; maddiyat için, maneviyat için, hayat için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir’, sözünün verdiği ilhamla temelleri bilim ve akıl üzerine inşa edilmiş Cumhuriyet mirasımıza sahip çıkıyor, bilimin ışığında yılmadan çok çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, 2026 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri konusunu, “Sınırlar Ötesi Yönetişimi Yeniden Düşünmek” olarak belirledik. Ödüle başvuracak, araştırmalarıyla özgün ve yenilikçi çalışmalara ilham olacak genç bilim insanlarına şimdiden başarılar dilerim.”

Makale ödülleri

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nde 2025 yılının Makale Ödülü’ne ise Utrecht Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nden Uğur Aytaç, Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Cenk Özbay ve Sydney Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi’nden Vafa Ghazavi layık görüldü.