Saksılı saldırı sonrası ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan'dan özür açıklaması

Teknoloji içerikleri üreten internet sitesi ShiftDelete'in kurucusu Hakkı Alkan'ın, 4 yıllık çalışanı Samet Jankovic'le tartışırken saksı fırlatması ofisteki kameralar tarafından anbean kaydedilirken, Alkan tepkilerin ardından özür diledi.

Yaşananlara ilişkin videolu açıklama yapan Jankovic uğradığı saldırıya "Biz hangi ülkede yaşıyoruz, böyle bir şeyin mümkün olabilir mi" diyerek tepki gösterirken, şirkette yoğun bir mobbinge maruz kaldığını açıkladı

"Teknoloji içeriği üretmemize izin vermiyorlar"

"Teknoloji içeriği üretmemize izin vermiyorlar" diyen Jankovic, Alkan'In verdiği primi de iptal ettiğini belirterek, "Bunların hepsi yazılı bu arada. Ben tek kaldım. İşlere yetişmek mümkün değil ama buna rağmen kanala her gün video giriyor. 1 öğlen videosu, bir de akşam videosu alıyorum. Bunların mesai ücretini de almadım" dedi.

Alkan özür diledi

X hesabından yaptığı paylaşımda Jankovic'in avukatının 5.5 milyon TL istediğini ancak fazla bulunca bu videoların ortaya çıktığını iddia eden Alkan ise, "Ekip arkadaşlarımdan, sevenlerimizden, sana yakıştıramadım diye mesaj atan naif insanlardan özür dilerim. Bir daha böyle üzücü bir durumun içinde beni asla görmeyeceksiniz. Size söz veriyorum" açıklamasını yaptı.

"5 milyonu avukatlarım belirledi"

Şirkette mobbinge uğradığını açıklayan Samet Jankovic ise, Alkan'ın 5.5 milyon TL istediği iddiasına cevap verdi.

Jankovic paylaşımında "Sana yeni iş hayatında başarılar dilerim. Bana kattıklarını herkes biliyor herkese de anlatırım. Daha önce kimseye yapmadığın şeyleri bana yapman, benim bu şirkete ne kadar emek verdiğimi gösteriyor. Keşke bu durum yaşanmasaydı. 5 milyon ise benden gitmedi. Avukatlarım belirledi" ifadelerini kullandı.

"Kardeşlik asla inkar edilmez"

Jankovic'in bu paylaşımının ardından, "Yeni kariyerinde ne zaman ihtiyaç duyarsan yanındayız Samet. Bize verdiğin emek, kardeşlik asla inkar edilmez. İkimiz için de üzücü biten bu mesele, tekrarlanmaması gereken bir ders olarak geride kalsın" diyen Alkan gerilimi noktaladı.