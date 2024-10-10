Saldırıya uğrayan şantiye denetmenleri iş bıraktı

Son yıllarda mimar ve mühendislere karşı meydana gelen şiddet olaylarına dikkati çekmek istediklerini aktaran Yener Akbaş, "Geçtiğimiz bir ay içerisinde Tekirdağ'da artan eylemlere binaen sesimizi duyurmak, Bakanlığımızın ve diğer kurumlarımızın dikkatini çekmek için eylem gerçekleştiriyoruz." dedi. Akbaş, kentteki 50 yapı denetim firmasının çalışanlarının başlattığı eylemin 14 Ekim'e kadar süreceğini dile getirdi.

Ölümcül neticelere varabilecek saldırılar söz konusu

Son bir ayda, ölümcül neticelere varabilecek saldırılarla karşılaştıklarını ileri süren Akbaş, "Acil olan görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Onun dışında beton dökümüne izin vermeyeceğiz. Bu ustalarımızdan müteahhitlerimize varana kadar herkesin dikkatini çeksin. Toplum bu konuya bir eğilsin baksın. Buna dikkat çekmek amacımız." diye konuştu.

Depremde can kaybı yaşamasın diye canımızdan oluyorduk

İnşaat mühendisi Kaan Değirmenci ise şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirtti: "Bu denetimler esnasında demir donatı imalatında bulduğum bir eksiği ustaya söylemem üzerine bağırıp çağırmaya başladı. Ben olayın uzamaması için arabaya giderken, demir anahtar ile kafama vuruldu. Daha sonra 3 kişi gelip beni darp ettiler. Biz insanlar depremde can kaybı yaşamasın diye uğraşırken kendi canımızdan oluyorduk. Artık bu tip olaylara dur demek istiyoruz. Bu olaylara dur diyemezsek, imalatları düzeltemezsek kentsel dönüşüme muhtaç şehirler inşa ederiz." şeklinde konuştu.