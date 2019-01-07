Samsun açıklarında batan gemide 6 kişi öldü, 7 kişi kurtarıldı

07 Ocak 2019

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Samsun açıklarında, 77 mil uzaklıkta Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir bot ve bir helikopterle arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı bildirildi.

Daha önce mürettebattan biri kadın 4 kişinin karaya çıkarılıp hastanelere kaldırılmasının ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle 2 kişinin cenazesi ile kurtarılan 3 kişi daha Çarşamba Havalimanı Sahil Güvenlik Komutanlığı pistine getirildi.

Samsun açıklarında batan gemiden kurtarılma anı

Samsun açıklarında batan Panama bayraklı geminin 7 mürettebatı sağ kurtarıldı. Mürettebattan 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılanlardan 2'si pistte bekletilen ambulanslarla, durumu ağır olan bir kişi ise ambulans helikopterle hastanelere sevk edildi. Cenazeler morga götürülmek üzere ambulanslara konuldu.

Bu kişiler, havalimanında hazır bekletilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

13 kişilik mürettebatın 11'nin Ukrayna, 2'sinin Azerbaycan uyruklu olduğu bildirildi.

Öte yandan, geminin kömür yüklü olduğu ve ikiye parçalandığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun açıklarında batan gemiye ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında 80 mil açıkta batan "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden kurtarılan ve kentteki hastanelere kaldırılan kişilerin ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Geminin batması sonucu yaşamını yitirenlerin otopsi işlemlerinin sürdüğü, kazaya ilişkin raporların tutulduğu ve sorumluların araştırıldığı belirtildi.

Ayrıca, hareket limanından bilgilerin istendiği, geminin elverişlilik belgesini verenlerin tespitine çalışıldığı kaydedildi.