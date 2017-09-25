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Samsun'da FETÖ operasyonu

Adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Samsun'da FETÖ operasyonu
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Samsun'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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