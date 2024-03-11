Samsun'da korkutan deprem

Samsun'da deprem meydana geldi. Gece saat 03.10’da meydana gelen depremin merkez üssünün Atakum ilçesi olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Karadeniz’de Samsun körfezi 18.27 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Atakum ilçesi ve Samsun merkezde hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı. Bazı kişiler yaşadığı panikle sokağa çıkarak bir süre bekledi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.