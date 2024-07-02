Samsun’da yağışlar yüzde 20 ila 40 arasında azaldı

MGM Araştırma Dairesi Başkanlığı Hidrometeoroloji Şube Müdürlüğü 1 Ekim 2023 tarihi ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki su yılı yağışların geçen yıl ile karşılaştırması tablosunu yayımladı. Tabloya göre Haziran ayına kadar olan bölümde yağışların geçen yıla oranla yüze 20-40 oranında azaldığı ifade edildi.

Haziran’ın tamımı ve Temmuz başında da Samsun merkezine yağış düşmemesi bu rakamın daha da yükseleceğini ve ‘kuraklık’ şiddetinin daha da artacağının endişesini oluşturdu.

Yerüstü ve yeraltı suları kuruma noktasına geldi

Samsun’da yağışların azalması yerüstü suları, barajlar, göller, dereler ve akarsularda gözle görülür bir şekilde hissedildiği gibi yeraltı sularında da gözlemlendi. Samsun’da doğal kaynaktan beslenen birçok yol üstü çeşmeden yıl boyunca akan sular, yaklaşık 20 gündür akmaz oldu.

Samsun’a içme suyu sağlayan Çakmak Barajı’ndaki su seviyesi Yeşilırmak’tan su takviyesi yapılmasına rağmen yüzde 41,15 seviyesine yükseltilebilirken, bir diğer içme suyu kaynağı olan Güven Göleti’ne başka bir barajdan su takviyesi yapılmasına karşılık su seviyesi yüzde 24,7 oranında kaldı.

Samsun’da ‘şiddetli kuraklık’ yaşanıyor

Müdürlüğün Meteoroloji Kuraklık Haritası son 3 aylık verilerine göre de Samsun’da ‘şiddetli kuraklık’ yaşanıyor.

Haziran ayında yayımlanan rapora göre Türkiye’deki en kurak yerler, ‘olağanüstü kurak’ olarak nitelendirilen Antalya ve Uşak olarak dikkat çekerken, Samsun ise 'şiddetli kuraklık' ile yağışsızlıkta bu illeri takip etti.

Kuraklık tablosuna en riski kategori 'olağanüstü' olarak nitelendirilirken bunu 'çok şiddetli kurak', 'şiddetli kurak', 'orta kurak, 'hafif kurak', 'normal civarı', 'hafif nemli', 'orta nemli', 'çok nemli', 'aşırı nemli' ve 'olağanüstü nemli' kategorileri takip ediyor.

Samsun’da yaşanan kuraklık nedeniyle kurumlar tarafından farklı tedbirler ve çözüm önerileri üretilirken, SASKİ içme suyunun tarımsal amaçlı kullanılmasını yasaklamıştı.