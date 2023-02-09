Samsung, deprem bölgesine 3 milyon dolar gönderdi

Samsung Electronics Türkiye tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

“Geçmiş olsun Türkiye… Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Bu kapsamda, ilgili kurumlarla iş birliği içinde deprem bölgesindeki ihtiyaçların giderilmesine destek vermek amacıyla 3 Milyon Dolar tutarında bir bağış yapıyoruz. Bu bağışın 1,5 Milyon doları nakit olarak, geri kalan 1,5 Milyon doları ise taşınabilir şarj cihazı, tablet, beyaz eşya, portatif ultrason, geçici barınma çözümlerine ve sağlık tesislerine destek olarak kullanılacak.

Bu felaketin yaralarını birlikte saracağımıza inanıyoruz.”