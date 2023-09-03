Samsun'u sağanak vurdu, yüzlerce kişi kurtarıldı

Kentte gece saatlerinde başlayan, sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve işyerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

Oluşan su birikintilerini tahliye etmek için ekipler yoğun çaba harcadı.

Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için uğraştı.

Yol çöktü

İlkadım ilçesinde, Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışması yaptığı Doktor Kamil Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi.

Yaklaşık 40 santimetre çöken yolda park halindeki araçlar zarar gördü. Vatandaşlar araçlarını kendi çabalarıyla kurtarmaya çalıştı.

Samsun-Sinop kara yolu Baruthane mevkisi ile Liman Mahallesi kavşağında araçlar su birikintilerinin içinde kaldı.

Sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Mahsur kalanlar botla kurtarıldı. Samsun-Ankara kara yolunda da kentin giriş ve çıkışlarında su birikintileri trafikte aksamaya neden oldu.

Su birikintileri nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu. Kentteki çok sayıdaki alt geçit suyla doldu.

Eski Sanayi Sitesi ile Gülsan Sanayi Sitesi de sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Vatandaşlar dükkanlarını temizlemeye, su altında kalan araçlarını kurtarmaya çalışıyor.

Yüzlerce kişi kurtarıldı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) alınan bilgiye göre, AFAD'a bağlı Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri Terme, Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde mahsur kalan 500 mevsimlik tarım işçisini güvenli bölgeye aldı.

Kent genelinde ise 08.00 ile 11.30 saatleri arasında, sağanağın oluşturduğu su birikintilerinde mahsur kalan 118 vatandaşın da tahliyesi yapıldı.

'Su azdı, geçeriz diye düşündük'

Öte yandan 100. yıl Bulvarı Kilise Kavşağı'ındaki altgeçidi su bastı. Otomobilleriyle suyun içinde kalan 4 kişi yüzerek alt geçitten çıkmayı başardı.

Kadınların bağırması üzerine çevredekiler yardıma koştu. 4 kişi park halindeki bir otobüse alındı.

Kurtulan kadınlardan biri, alt geçide girerken suyun az olduğunu ve geçebileceklerini düşündüklerini ancak bir anda dolan alt geçitte suyun içinde kaldıklarını belirterek yüzerek kurtulabildiklerini anlattı.