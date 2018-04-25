'Samsun’un ikinci üniversitesi Çarşamba’ya yapılsın' önerisi

25 Nisan 2018

ERCAN ÜSLÜ

SAMSUN - Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği, Samsun’a yapılacak ikinci devlet üniversitesinin ilçelerine yapılmasını talep etti. Dernek Başkanı Sadettin Sarıoğlu, Çarşamba ilçesinde OMÜ M.K. Güneşdoğdu Kampüsü etrafında yapılan kamulaştırmalarla 150 dönüm alan oluşturulduğunu belirterek, “Hemşerimiz merhum Mustafa Kemal Güneşdoğdu’nun vasiyeti üzerine mevcut kampüse 40 milyon TL bağışta bulunuldu. Yeni yapılacak üniversitenin de en büyük destekçisi yine bizler olacağız” dedi.

Samsun’da yapılması planlanan ikinci üniversitenin kanun tasarısı TBMM’ye sunuldu. Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, adını ‘Samsun Üniversitesi’ olarak açıkladığı yeni üniversitenin Çarşamba ilçesine yapılmasını istiyor. İlçede 2010 yılında kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) M. K. Güneşdoğdu Kampüsü etrafında belediyenin yaptığı imar planı değişikliğiyle üniversite alanının 150 dönüme çıkartıldığını ifade eden Dernek Başkanı Sadettin Sarıoğlu, “Hemşerimiz rahmetli Mustafa Kemal Güneşdoğdu, hayatı boyunca elde ettiği bütün mal varlığını, kendi adıyla kurulan kampüsteki Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Yeni Tıp Fakültesi dersliklerinin yapımına harcamıştır. 2010-2016 yılları arasında 3 fakülte binasını ve yeni Tıp Fakültesi Derslikleri binasını yaptırmış, 40 milyon TL’yi aşan bir harcamayı ablasıyla birlikte Samsun’da ikamet ettiği konutunu ve bütün birikimini bu uğurda bağışlamıştır. Çarşamba’da ki üniversite yapım faaliyetinde yine Çarşambalı bir başka hayırsever TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in kayınvalidesi Tülay Ulusoy ise aynı kampüs alanına 2015-2016 yıllarında müstakil bir Adalet Meslek Yüksek Okulu yaptırarak destek vermiştir. Çarşamba Ticaret Borsası da Ticaret Borsası Meslek Yüksek Okulunu yaptırmıştır” diye konuştu. Dört bin öğrencinin öğrenin gördüğü kampüs Karadeniz ana arter yoluna 15 kilometre uzaklıkta ve 300 binin üzerinde insanın yaşadığı Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinin merkezinde yer aldığını belirten Sarıoğlu, “Güneşdoğdu kampüsü alan büyüklüğü ile ulaşım ve hitap ettiği bölge açısında son derece elverişli yerdir. Bu anlamda Samsun’da kurulacak olan yeni üniversitenin Güneşdoğdu Kampüsü merkezi olacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz” dedi.