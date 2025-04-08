Sanatçı Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı! AKM'ye ünlü akını...

İstanbul'da önceki gün 80 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu için AKM'de tören düzenlendi. Levendoğlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Levendoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Zuhal Olcay, Mustafa Uzunyılmaz, Gülsin Onay ve Hümeyra'nın aralarında bulunduğu sanatçılar ile sevenleri katıldı.

Törende konuşan Ahmet Levendoğlu'nun oğlu Emin Levendoğlu, "Tiyatrocu, yönetmen, oyuncu, eğitimci, yazar, çevirmen, arşivci, sanat yönetmeni, oyun yazarıydı ve her dalda mükemmeliyetçiydi. Baba, oğul, kardeş, dost, eş, amca, büyükbaba, torun, meslektaş ve öğretmendi. Sokak kedilerini seven, telefondan nefret eden birisiydi. Binlerce başka şeydi ama en başta tiyatrocuydu" dedi.

Zuhal Olcay törende konuşma yaptı

Oyuncu Zuhal Olcay, Ahmet Levendoğlu hakkında şunları anlattı: "O zaman 26-27 yaşlarında genceciktim. Nasıl harika bir eğitmen olduğunu ilk günlerde gösterdin bize. Tüm öğrencilerin, hepimiz sana hayrandık. Bilginin, çalışkanlığın, ilkeli olmanın, demokratlığın, onurun ve ödülsüzlüğün simgesiydin. Yıllar sonra buluştuk ve kendi tiyatro stüdyomuzu kurduk, yol arkadaşı, ortak olduk. Beraber üretmenin keyfini, hazzını, acılarını yaşadık. Çok değerli hocam Ahmet, hayatıma dokunduğun, bana kattıkların ve böylesi sağlam bir karakter, değerli bir tiyatro insanı, seninle yol arkadaşı olmama izin verdiğin için çok teşekkür ederim."

Törenin ardından AA muhabirine konuşan oyuncu Haluk Bilginer ise "Ağabeyimizi, arkadaşımızı, Türkiye için çok önemli bir değeri kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. İyi ki yaşamış." dedi.

Ahmet Levendoğlu hakkında

İstanbul'da 1945'te dünyaya gelen Ahmet Levendoğlu, Robert Kolej'den mezun olduktan sonra İngiltere'de Krallık Tiyatro Sanatı Akademisinde gördüğü tiyatro öğrenimini 1969'da tamamlayarak Exeter Northcott Theatre'da bir sezon oyunculuk yapan Levendoğlu, 1971-1976 arasında Ankara, 1978-1980 yıllarında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Kuruluş döneminde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun müdür yardımcılığını üstlenen oyuncu, 1971'den itibaren tiyatroda öğretmenlik yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Devlet Konservatuvarı, Boğaziçi Üniversitesi ve Akademi İstanbul gibi kurumlarda ders veren Levendoğlu, "Kırık Hayatlar", "Ateşten Günler" adlı televizyon dizilerinde, "Young Indiana Jones" adlı Amerikan dizisinde, "Baharın Bittiği Yer" ve "Yaz Yağmuru" filmlerinde oyunculuk yaptı.